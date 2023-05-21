В Сети появились кадры конфликта со стрельбой в центре Красноярска
В центре Красноярска между двумя компаниями произошел конфликт. Видеоролик опубликовал Telegram-канал «ЧП Красноярска» 20 мая.
На перекрестке сходятся две компании с разных сторон светофора, далее между ними ведется беседа. В какой-то момент появляются яркие вспышки, произведенные, по словам очевидцев инцидента, из пистолета ОСА. Затем конфликтующие разбегаются по сторонам.
Ранее этим же днем посетитель одного из ресторанов Санкт-Петербурга открыл стрельбу по гостю заведения, возбуждено уголовное дело. Словесная перепалка между мужчинами переросла в стрельбу. Один из мужчин два раза выстрелил в другого.