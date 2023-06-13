«Известия» показали кадры уничтожения техники ВСУ во время атаки на Времевском выступе

Времевской выступ на запорожском направлении имеет стратегическое значение для Вооруженных сил Украины (ВСУ), поэтому борьба за этот участок идет днем и ночью. Работу российских военнослужащих по уничтожению противника во время боевых действий показал во вторник, 13 июня, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

«Работаем на запорожском направлении. Сейчас здесь максимально неспокойно. То и дело в воздух поднимаются украинские беспилотники, которые всячески пытаются прощупать нашу оборону. Но мы сдерживаем натиск врага», — рассказывает корреспондент.

По словам Олькова, ВСУ пытались прорвать оборону на одном из самых горячих участков спецоперации, но получили отпор. Благодаря слаженной работе российских противотанкистов, удалось уничтожить боевую машину противника.

«Остановил один бронетранспортер с пехотой, еще танку в «гузку» попал. Он колом встал, и наша «арта» (Артиллерия — Ред.) начала работать», — поделился командир отделения с позывным Морган.

Главное для противотанковых отделений — обездвижить технику противника. Дальше на помощь бойцам приходит авиация и артиллерия.

13 июня газета Helsingin Sanomat (HS) сообщила, что три из шести боевых машин разминирования (БМР) Leopard 2R, которые Финляндия передала Украине, по всей видимости, были уничтожены. Кадры с уничтоженной техникой были распознаны как подлинные.

10 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на южнодонецком и запорожском направлениях ВСУ потеряли девять танков, из которых четыре Leopard, 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также САУ Caesar.

Также в этот день Минобороны рассказало об уничтожении боевой бронированной техники ВСУ западного производства на запорожском направлении. Там ликвидацию техники осуществили экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.