Источник сообщил о выходе крейсера «Адмирал Нахимов» на испытания в сентябре
Модернизированный атомный крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на испытания после ремонта в сентябре 2023 года. Об этом во вторник, 13 июня, сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Военно-морскому флоту (ВМФ) России.
«Крейсер «Адмирал Нахимов» после ремонта и модернизации на заводе выйдет на ходовые испытания в сентябре этого года», — сказал он.
Ожидается, что крейсер вернется в боевой состав ВМФ России к завершению 2024 года.
Официального подтверждения этой информации у агентства нет.
Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» находился в ремонте с 1999 года, реальные работы на нем начали вести с 2013-го. Согласно первоначальному контракту, корабль должны были передать флоту в 2022 году.
3 августа 2021 года министр обороны Сергей Шойгу заявил, что после ремонта и улучшения крейсера ВМФ получит корабль с мощным ударным вооружением и новейшими зенитно-ракетными комплексами.
Главным итогом модернизации судна стало усиление его ударной мощи. В частности — оснащение высокоточным оружием большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты «Циркон».
7 октября 2020 года Минобороны России опубликовало видео запуска гиперзвуковой ракеты «Циркон» с не имеющей аналогов системой управления и сверхточной головкой самонаведения. Ракета преодолела 450 км за 4,5 минуты, что, по словам экспертов, оставляет противнику для ее поражения считаные доли секунды.
Президент России Владимир Путин назвал работу над системой «Циркон» и этап проведения успешного испытания этой ракеты «большим событием не только в жизни вооруженных сил, но и всей России».