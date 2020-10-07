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Путину доложили об успешном запуске «Циркона»

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Президент России Владимир Путин в среду, 7 октября, провел по видеосвязи совещание с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ генералом армии Валерием Герасимовым. Тот доложил главе государства об успешном запуске гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта фрегата «Адмирал Горшков».

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«Вчера в 07:15 из акватории Белого моря фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков» в рамках летных испытаний впервые выполнена стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» по морской цели, расположенной в Баренцевом море. Задача выполнена успешно, зафиксировано прямое попадание в цель», — цитирует его «Интерфакс».

По словам Герасимова, дальность полета «Циркона» составила 450 км, а максимальная высота — 28 км. Время полета — 4,5 минуты, достигнута гиперзвуковая скорость свыше 8 Махов (9,5 тыс. км/ч).

«Работа над системой «Циркон» и этап проведения успешного испытания этой ракеты — большое событие не только в жизни Вооруженных сил, но и всей России, всей страны», — заявил Путин, поздравив всех причастных к работе над этой гиперзвуковой крылатой ракетой.

О том, что осенью состоится запуск перспективной российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта «Адмирала Горшкова» в рамках ее летных испытаний, стало известно в конце августа. Однако тогда проведение испытаний предполагалось в сентябре.

26 июня Минобороны заявило, что в ходе испытаний «Циркона» подтвердились уникальные характеристики ракеты по дальности и точности стрельбы, а также скорости полета. Тогда пуски в плановом порядке также прошли с фрегата «Адмирал Горшков».

В тот же день президент во время главного Военно-морского парада по случаю Дня ВМФ заявил об усилении флота гиперзвуковым оружием.

«Цирконами» вооружат многоцелевые атомные подлодки, фрегаты и атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов». Отмечалось, что он станет одним из первых кораблей, которые получат эти ракеты. Кроме того, в этом году флот усилят 40 кораблями.

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