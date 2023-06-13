В фонде «Доктор Лиза» перечислили нужды людей в затопленных районах Херсонской области

Вся питьевая вода в зонах затопления из-за разрушения Каховской ГЭС загрязнена, этим территориям требуется доставка питьевой воды и медикаменты для борьбы с возможными отравлениями, рассказала «Известиям» директор благотворительного фонда имени Елизаветы Глинки «Доктор Лиза» Наталья Авилова.

«На затопленных территориях находились скотомогильники, кладбища, есть свежие захоронения, канализация, туалеты — сейчас всё это размыто, попало в родники и колодцы, понадобится специальное оборудование для очистки воды. Сейчас с медикаментами на территории проблем нет, люди обеспечены. И наш фонд будет помогать медикам с доставкой сорбентов, кишечных антисептиков, антибиотиков, если эпидобстановка будет ухудшаться», — рассказала она.

Сотрудники фонда приехали в Херсонскую область для доставки гуманитарных грузов в роддома, но привезли и около 30 т питьевой воды. Они также осмотрели пункты временного пребывания (ПВР) эвакуированных из затопленных населенных пунктов. Всего, по словам Авиловой, в регионе функционируют 40 таких ПВР — они открыты на базе санаториев и гостиниц.

«На месте нам говорили, что все вещи первой необходимости на несколько дней есть и к сбору гуманитарной помощи каждый день присоединяются тысячи неравнодушных людей», — заявила она.

А пациенты из двух затопленных больниц уже переведены в больницы соседних районов — там могут понадобиться дополнительные закупки коек, сообщила Наталья Авилова (сотрудники фонда встречались с главными врачами больниц и представителями местного минздрава). При этом базовые условия для приема новых пациентов в больницах были, так как там до сих пор не расформированы постковидные отделения.

Сейчас, рассказала она, в регионе стартовала прививочная кампания, идут работы по обеспечению водоснабжения через скважины.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» во вторник, 13 июня, в 10:00

«Питьевая вода вся загрязнена»