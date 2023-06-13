Синоптики пообещали до 23 градусов тепла в Москве 13 июня
Небольшая облачность, отсутствие осадков и до 23 градуса тепла — такая погода ожидает Московский регион во вторник, 13 июня. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.
Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +21…+23 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +8.
В Московской области днем ожидается от +19 до +24 градусов, ночью похолодает до +5.
Прогнозируется восточный и северо-восточный ветер со скоростью 5–10 м/с.
Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.
13 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что со среды в столице начнется потепление. В некоторые дни на этой неделе воздух может прогреться до +28 градусов.
Ранее, 9 июня, руководитель центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что купальный сезон в столице откроется в следующие выходные, 17 и 18 июня, когда вода прогреется до +20…+22 градусов.
В начале месяца синоптики рассказали, что июнь в Москве будет нежарким и засушливым. Дефицит осадков в первый месяц лета может достигнуть 30%.