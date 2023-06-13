Политолог назвал секретом Полишинеля информацию о размещении ядерных бомб США в ЕС

Информация о размещении американских ядерных боеприпасов в европейских странах является секретом Полишинеля, то есть известна всем. Об этом в понедельник, 12 июня, заявил «Известиям» политолог Юрий Светов.

Так он отреагировал на слова координатора политики и исследований Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN) Алисии Сандерс-Закре о том, что США без официальных заявлений разместили порядка 150 ядерных бомб на американских авиабазах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

«О том, что ядерные боеголовки находятся в европейских странах, давно и хорошо известно. Одна из ключевых особенностей деятельности США — держать ядерное оружие в тех странах, которые в Штатах считают ключевыми», — сказал Светов.

Политолог отметил, что, возможно, именно по этой причине американцы спокойно отнеслись к размещению российского ядерного оружия в Белоруссии, тогда как европейцы «устроили визг по этому поводу».

В то же время он добавил, что данные о размещении ядерного оружия являются «суперсекретными», поэтому, когда какая-то общественная организация заявляет о подобном, «возникает вопрос достоверности информации».

12 июня Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) сообщил, что ядерные державы модернизируют арсеналы, на фоне конфликта на Украине число развернутых ядерных боеголовок растет. Отмечается, что порядка 2 тыс. боеголовок, по большей мере принадлежащие США и РФ, находились в состоянии повышенной боеготовности.

2 июня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты Америки заинтересованы в новой архитектуре контроля над вооружениями с участием пяти ядерных держав с общим режимом уведомлений о ракетных пусках. Вашингтон также хочет «разработать соглашение по контролю за вооружениями на период после 2026 года».

31 марта постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя напомнил об отсутствии победителей в случае ядерной войны.