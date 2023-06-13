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Политолог назвал секретом Полишинеля информацию о размещении ядерных бомб США в ЕС
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Политолог назвал секретом Полишинеля информацию о размещении ядерных бомб США в ЕС

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Фото: Global Look Press/imagebroker.com/Jim West
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Информация о размещении американских ядерных боеприпасов в европейских странах является секретом Полишинеля, то есть известна всем. Об этом в понедельник, 12 июня, заявил «Известиям» политолог Юрий Светов.

Так он отреагировал на слова координатора политики и исследований Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN) Алисии Сандерс-Закре о том, что США без официальных заявлений разместили порядка 150 ядерных бомб на американских авиабазах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

«О том, что ядерные боеголовки находятся в европейских странах, давно и хорошо известно. Одна из ключевых особенностей деятельности США — держать ядерное оружие в тех странах, которые в Штатах считают ключевыми», — сказал Светов.

Политолог отметил, что, возможно, именно по этой причине американцы спокойно отнеслись к размещению российского ядерного оружия в Белоруссии, тогда как европейцы «устроили визг по этому поводу».

В то же время он добавил, что данные о размещении ядерного оружия являются «суперсекретными», поэтому, когда какая-то общественная организация заявляет о подобном, «возникает вопрос достоверности информации».

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12 июня Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) сообщил, что ядерные державы модернизируют арсеналы, на фоне конфликта на Украине число развернутых ядерных боеголовок растет. Отмечается, что порядка 2 тыс. боеголовок, по большей мере принадлежащие США и РФ, находились в состоянии повышенной боеготовности.

2 июня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты Америки заинтересованы в новой архитектуре контроля над вооружениями с участием пяти ядерных держав с общим режимом уведомлений о ракетных пусках. Вашингтон также хочет «разработать соглашение по контролю за вооружениями на период после 2026 года».

31 марта постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя напомнил об отсутствии победителей в случае ядерной войны.

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