Украина планирует пригласить на «саммит мира» страны глобального Юга

Украина намерена пригласить на саммит, посвященный урегулированию конфликта на территории страны по формуле президента Владимира Зеленского, страны глобального Юга. Об этом сообщил в понедельник глава офиса президента Украины Андрей Ермак 12 июня.

«Я и МИД [Украины] работаем над организацией первого международного саммита мира для обсуждения формулы, предложенной президентом Зеленским. И мы полагаем, что такой саммит будет неполноценным без участия стран глобального Юга», — цитирует его телеканал CNN Brasil.

Известно, что в качестве участников помимо стран Запада Киев намерен пригласить Бразилию, Индию, Китай, Саудовскую Аравию и страны Африки. Вместе с тем в министерстве иностранных дел Бразилии отметили, что ведомство не получало приглашений от Украины «ни на какие мирные конференции».

Ермак также поделился, что мероприятие пройдет «на нейтральной территории», куда смогут легко добраться участники.

Ранее, 6 июня, Зеленский заявил, что в рамках «саммита мира» западные страны разработают пошаговое решение проблем по всем пунктам украинской «формулы мира». Он отметил, что речь идет о плане, состоящем из 10 пунктов и представленном в прошлом году.

Среди положений плана — обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, вывод российских войск, восстановление территориальной целостности Украины, создание международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов.

До этого, 2 июня, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет сказал, что так называемая формула мира, предложенная Зеленским, является утопией. По его словам, президент пытается выиграть время для восполнения потерь украинской армии.

30 мая стало известно, что Киев планирует организовать международный саммит без участия Москвы. По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, участие в саммите примут государства — партнеры Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.