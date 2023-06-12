Политолог назвал Берлускони находчивым и ярким политиком

Экс-премьер министр Италии Сильвио Берлускони внес много новостей в итальянскую политическую повестку. Об этом заявил в беседе с «Известиями» политолог-итальянист Марк Бернардини 12 июня.

По его словам, итальянский политик был находчивым и ярким в своей сфере деятельности. В качестве примера он привел ситуацию, произошедшую с Берлускони в конце 1980-х. В то время разгорелся коррупционный скандал против всех партий Италии, процесс получил название «Чистые руки». Неприкосновенность политику, в отличие от его коллег, дала своевременная организация популярной партии.

«И тут появился Берлускони, у которого были прекрасные отношения с премьер-министром Кракси, благодаря которому он получил многие преференции. В рамках этого процесса «Чистые руки» он тоже был одним из обвиняемых. Таким образом он создал свою партию «Вперед, Италия». Она возникла из ничего за три месяца и стала самой крупной партией Италии», — отметил Бернардини.

Вместе с тем итальянист подчеркнул, что отношения Берлускони с итальянскими властями поспособствовали появлению первого частного телевидения в стране, включая новостные программы, — до этого закон запрещал их создание.

Ранее в этот день стало известно, что итальянский экс-премьер умер в миланской больнице Сан-Раффаэле в возрасте 86 лет. Действующий премьер-министр страны Джорджии Мелони назвала политика храбрым бойцом.

В свою очередь, российский дипломат, бывший заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин в беседе с «Известиями» охарактеризовал бывшего премьер-министра Италии как яркого политика, уход которого из жизни является прискорбным фактом. По его словам, Берлускони всегда проявлял большое уважение по отношению к России.

Берлускони был внезапно госпитализирован и помещен в реанимацию с подозрением на пневмонию и проблемами с сердцем 5 апреля. На следующий день у бывшего премьер-министра диагностировали лейкемию.

Бывший итальянский премьер родился в Милане 29 сентября 1936 года. В 1961 году с отличием окончил юридический факультет Миланского университета. Политической деятельностью Берлускони начал заниматься в возрасте 57 лет. Четыре раза он возглавлял итальянское правительство: в 1994–1995, 2001–2005, 2005–2006 и 2008–2011 годах.