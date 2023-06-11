Безвизовые турпоездки между Россией и Китаем могут возобновиться в июле 2023 года
Безвизовые групповые турпоездки между Россией и Китаем могут возобновиться в июле этого года. Сейчас российская сторона ожидает от КНР предоставления перечня уполномоченных туроператоров. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. В феврале в пресс-службе Минэкономразвития РФ сообщили, что соглашение между странами о безвизовых групповых туристических поездках возобновило действие, передает телеканал «Известия». Также министр отметил, что Россия нацелена на скорейшее возобновление группового безвизового туробмена с Ираном.
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