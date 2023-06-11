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Посол РФ в Вене заявил о поражении Запада в игре в антироссийские санкции
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Посол РФ в Вене заявил о поражении Запада в игре в антироссийские санкции

Посол РФ в Вене Любинский: Запад в своей игре в антироссийские санкции проигрывает России
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Фото: предоставлено посольством России в Австрии
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Коллективный Запад в своей игре в антироссийские санкции проигрывает России как в стратегическом, так и в экономическом плане. Об этом заявил 11 июня посол России в Вене Дмитрий Любинский в интервью главному редактору австрийского портала eХХpress Ричарду Шмитту.

«Россия всегда подчеркивала, что нелегитимные санкции Запада никогда не достигнут цели разрушить российскую экономику. Все ограничительные меры — меч обоюдоострый. Они негативно отражаются на всех сторонах. Но ясно одно — в этой игре коллективный Запад проигрывает сильнее как в стратегическом, так и в экономическом плане», — сказал посол, отвечая на вопрос об экономической ситуации в России после более чем года санкций.

Посол сослался на прогнозы Международного валютного фонда (МВФ), которые показывают, что санкции больше вредят странам Евросоюза (ЕС), чем России. Кроме того, он указал, что вследствие санкционной политики проигрывают и европейские предприниматели, чьи былые позиции на российском рынке быстро занимают отечественные компании и заинтересованные партнеры из других стран.

В интервью Любинский также рассказал об отношениях между Россией и Австрией, отметив, что пункт диалога с Веной сегодня не просматривается. Посол напомнил, что официальная Вена не только безоговорочно следовала деструктивной линии Запада, поддерживая все санкционные пакеты, но и имела право голоса во всех этих решениях.

Тем не менее статистически Россия продолжает оставаться одним из важнейших торговых партнеров Австрии и занимает шестое место по объему экспорта, указал дипломат. Он добавил, что торгово-экономическое сотрудничество хоть и замедлилось из-за давления политических санкций, но продолжает иметь важное значение.

Отвечая на вопрос главного редактора портала об участии посредников для мирных переговоров на Украине, Любинский указал, что Россия готова рассматривать нейтральные конструктивные предложения возможных посредников. При этом российская сторона также прекрасно понимает, что в этом вопросе не существует универсального решения.

«Санкции поставили нас в более невыгодное положение, чем Россию»
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Ранее, 8 июня, газета Politico сообщила, что в Евросоюзе (ЕС) нет договоренности по 11-му пакету антироссийских санкций.

В тот же день полковник оперативного резерва Вооруженных сил Франции Каролина Галактерос заявила, что Запад допустил серьезную геополитическую ошибку, когда ввел санкции против России. По ее мнению, антироссийские санкции оказались неэффективными и контрпродуктивными, а к тому же ускорили сдвиг в развитии России.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято 24 февраля 2022 года на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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