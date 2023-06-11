ВС РФ отбили атаки ВСУ на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях

Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации отразили украинские атаки на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях», — заявил он.

В районе Времевского выступа ударами оперативно-тактической и армейской авиации ВС РФ нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Новодонецкое, Нескучное, Сторожевое и совхоза «Октябрь» Донецкой народной республики (ДНР).

На запорожском направлении, уточнили в МО, российские подразделения отразили три атаки противника с направлений населенных пунктов Новоданиловка, Малая Токмачка и Новопокровка Запорожской области.

На донецком направлении наиболее активные боевые действия велись в районах населенных пунктов Марьинка и Авдеевка ДНР. «Южной» группировкой российских войск в течение суток были успешно отражены восемь атак противника на данном направлении.

«В ходе боев уничтожены до 310 украинских военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, три пикапа, две гаубицы «Мста-Б», а также гаубица Д-30. В районах населенных пунктов Красное и Ласточкино Донецкой народной республики уничтожены склады боеприпасов 63-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад ВСУ», — заявил Конашенков.

Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что авиация поразила опорные пункты Вооруженных сил Украины, а артиллерия уничтожила огневые позиции противника.

10 июня Минобороны рассказало об уничтожении боевой бронированной техники ВСУ западного производства на запорожском направлении. Там ликвидацию техники осуществили экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.