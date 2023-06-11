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Бастрыкин поручил доложить о расследовании обрушения трибун в цирке в Ленобласти

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Фото: пресс-служба СК РФ
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела об обрушении трибун в цирке-шапито в Ленинградской области. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщила пресс-служба ведомства

«Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК России по Ленинградской области Сазину С.Т. доложить о ходе и первоначальных результатах расследования уголовного дела», — говорится в сообщении.

По данным следствия, во время обрушения трибуны на представлении находились 150 человек. Директор цирка задержан. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Инцидент произошел накануне вечером в Лесколово Всеволожского района. По словам очевидцев, трибуны были переполнены, многие родители сидели с детьми на коленях, а сами конструкции до начала представления трещали и скрипели. Трибуны обрушились спустя всего несколько минут после начала шоу, началась паника.

По последним данным, число пострадавших при обрушении трибуны в цирке возросло до семи, из них пятеро несовершеннолетние. Люди были направлены на обследование в токсовскую больницу. Их состояние удовлетворительное.

Одна из зрительниц рассказала «Известиям», что, даже после того как гостям удалось выбраться из шатра, представители цирка не вышли к людям для прояснения ситуации.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Директор цирка шапито задержан.

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