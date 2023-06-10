В Ленобласти возбудили уголовное дело по факту обрушения трибуны цирка

В Ленинградской области возбудили дело по факту обрушения цирковой трибуны, на которой находились люди. Об этом в субботу, 10 июня, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»)», — говорится в публикации ведомства.

Всеволожской городской прокуратурой соответствующее постановление было признано законным и обоснованным.

Отмечается, что директор цирка-шапито, где произошел инцидент, был задержан. В настоящий момент проводятся следственные мероприятия с его участием. Правоохранители принимают все необходимые меры для установления причин и обстоятельств случившегося.

Ранее в этот день стало известно, что число пострадавших при обрушении трибуны в цирке возросло до семи, из них пятеро несовершеннолетние. Люди были направлены на обследование в токсовскую больницу. Их состояние удовлетворительное.

До этого сообщалось о четырех пострадавших. В частности, у девочки 2017 года рождения зафиксировали перелом ноги.

ЧП произошло в субботу. По данным источника «Известий», на трибунах цирка-шапито в Лесколово Всеволожского района Ленобласти собралось порядка ста зрителей. Как рассказала одна из очевидцев, до начала представления конструкции трещали и скрипели.

На видео «Известий» запечатлен момент, когда трибуны сломались, не выдержав нагрузки. Сразу после происшествия в зале начался хаос.