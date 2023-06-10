Очевидица рассказала об обрушении трибун в цирке в Ленобласти
Очевидица рассказала «Известиям» об обрушении трибун цирка шапито. Инцидент произошел в Лесколово Всеволожского района Ленинградской области ранее в субботу, 10 июня.
По словам Елены, под шатром было очень много людей. Свободных мест не осталось, родители сидели с детьми на руках.
Обрушение произошло спустя всего несколько минут после начала представления, первый артист даже не успел закончить свой номер.
«Представление только началось, и справа я услышала гул, крик хоровой. Повернула голову и увидела, как трибуны сложились, как будто влево ушли и все люди, кто сверху сидел, упали за купол на улицу. Видно было, как у кого-то ноги застряли», — рассказала Елена.
Женщина утверждает, что никто из администрации цирка не бросился пострадавшим зрителям на помощь и не вышел к людям, чтобы разъяснить ситуацию. Собеседница «Известий» предположила, что под шатром был перегруз, трибуна не рассчитана на такое количество зрителей.
По информации «Известий», организатор цирка шапито сейчас общается с правоохранителями.
По предварительным данным, пострадали двое взрослых и двое детей, в частности, у девочки 2017 года рождения перелом ноги, она направлена в больницу.
Одна из очевидцев также сообщила «Известиям», что до начала представления конструкции трещали и скрипели.