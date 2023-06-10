Число пострадавших при обрушении трибуны цирка в Ленобласти возросло до семи
Число пострадавших при обрушении трибуны во время представления в цирке шапито в Лесколово Всеволожского района Ленинградской области возросло до семи, пятеро из них несовершеннолетние. Об этом в субботу, 10 июня, сообщила пресс-служба областной администрации в своем Telegram-канале.
Уточняется, что все пострадавшие находятся на обследовании в Токсовской больнице. Их состояние удовлетворительное.
Ранее сообщалось о четырех пострадавших. В частности, у девочки 2017 года рождения зафиксировали перелом ноги.
Организована прокурорская проверка.
ЧП произошло ранее в этот день. По данным источника «Известий», на трибунах собралось порядка ста зрителей. Как рассказала одна из очевидцев, до начала представления конструкции трещали и скрипели.
На видео, которое публиковали «Известия», видно, как трибуны рушатся под наблюдавшими за представлением зрителями. В это время на арене выступает артистка с енотом. Сразу после ЧП люди в панике просили о помощи, а в зале начался хаос.