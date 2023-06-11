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Стас Пьеха рассказал о результатах обследования после внезапной госпитализации

Стас Пьеха сообщил, что глобальных проблем с сердцем у него не выявлено
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Певец Стас Пьеха поделился в соцсетях результатами медицинского обследования, сообщив, что глобальных проблем с сердцем на фоне внезапной госпитализации у него не выявлено.

«Я провел все анализы, которые только можно было, сердечные. Никаких глобальных проблем не показало. Что-то там по мелочам, какие-то вещи, из-за которых сильно вам переживать не надо и мне тоже», — сказал он 11 июня в видеообращении в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Также Пьеха поблагодарил всех, кто за него беспокоился и поддерживал.

О госпитализации артиста сообщил источник «Известий» ранее в этот день. Пьеха почувствовал себя плохо ночью, жаловался на боли в сердце и был госпитализирован в Боткинскую больницу в Москве.

Позднее певец сообщил, что приехавшую на вызов бригаду скорой помощи не устроила его кардиограмма, поэтому было принято решение о госпитализации. Артист признался, что, ожидая вердикта врачей, неожиданно вновь ощутил несомненную ценность жизни и призвал подписчиков беречь свое здоровье.

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В марте 42-летний Пьеха уже попадал в больницу. Тогда причиной стал коронавирус.

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