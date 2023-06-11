Стас Пьеха рассказал о самочувствии после госпитализации из-за проблем с сердцем
Певец Стас Пьеха в воскресенье, 11 июня, подтвердил свою госпитализацию в Боткинскую больницу и рассказал о проблемах с сердцем.
«Неожиданно я вновь испугался за жизнь и ощутил ее несомненную ценность, хоть и понимал возможные вердикты, так как моя кардиограмма не устроила бригаду скорой помощи — меня доставили в Боткинскую больницу, где провели полный набор сердечных исследований. Далее пока туманно, но коронарография была утешительной, на том и спасибо!» — написал он в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Артист призвал подписчиков беречь здоровье.
О госпитализации артиста ранее в этот день сообщил источник «Известий». Отмечалось, что Пьеха почувствовал себя плохо ночью, жаловался на боли в сердце.
В марте 42-летний Пьеха уже попадал в больницу. Тогда причиной стал коронавирус. Исполнитель опубликовал в социальных сетях фотографию из палаты и рассказал, что сначала почувствовал легкие признаки простуды, затем болезнь отступила, но вернулась с новой силой уже через пару дней.