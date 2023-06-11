Стаса Пьеху госпитализировали в кардиореанимацию
Певец Стас Пьеха госпитализирован в кардиореанимацию одной из московских клиник. Об этом 11 июня сообщил источник «Известий».
Артист почувствовал себя плохо ночью, жаловался на боли в сердце.
Врачи скорой помощи отвезли его в больницу с подозрением на нестабильную стенокардию.
В марте 42-летний Пьеха уже попадал в больницу, тогда причиной обращения к врачам стал коронавирус. Исполнитель опубликовал в соцсетях фотографию из палаты и рассказал, что сначала почувствовал легкие признаки простуды, затем болезнь отступила, но вернулась с новой силой уже через пару дней.