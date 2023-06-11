Врач-кардиолог назвал причины возникновения инфаркта в молодом возрасте

В последние годы инфаркт сильно «помолодел», это связано с отсутствием физической активности и неумением отдыхать. Об этом в воскресенье, 11 июня, в беседе с «Известиями» рассказал врач-кардиолог, старший преподаватель кафедры фармакологии института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, к.м.н. Андрей Кондрахин.

По его словам, развитие болезней сердца не зависит от возраста, он может быть лишь предпосылкой к заболеванию.

«Более-менее спокойное функционирование организма природа обеспечила до 30 лет. Считается, что после 30 лет мы начинаем накапливать одно хроническое заболевание каждые 10 лет», — пояснил Кондрахин.

На протяжении последних 15 лет специалисты фиксируют инфаркт и у 30-летних пациентов, указал врач.

«Это связано с тем, что у нас на первый план выходят гиподинамия, отсутствие физической активности, переработки, отсутствие отпуска (мы не умеем отдыхать) и любые привычные интоксикации — это курение, алкоголь», — сказал он.

Вторым важным фактором врач назвал стресс.

«К сожалению, нас никто никогда не учил, как выходить их стресса. Большинство молодых людей стремится к карьере. В этом ничего плохого нет, но есть одно но: переработки, нагрузки, неумение отдохнуть и расслабиться приводят к тому, что накапливаются стресс, усталость, и рано или поздно это сказывается на сердечно-сосудистой системе, которая всегда перегружена», — объяснил Кондрахин.

В заключение он отметил, что лечение носит одинаковый характер в любом возрасте, однако в молодом течение болезни более быстрое и жесткое.

Накануне, 10 июня, член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, директор «НМИЦ ТПМ» Минздрава Оксана Драпкина заявила, что стресс из-за домашних дел может стать причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) у женщин. Она рассказала, что ученые проанализировали данные 450 тыс. пациентов Швейцарии и пришли к выводу, что вероятность развития болезней сердца у женщин меньше, чем у мужчин, однако если это случается, то болезнь у женщин протекает намного сложнее.