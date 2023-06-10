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Врач назвала стресс из-за домашних дел одним из факторов женского инфаркта

Врач Драпкина назвала стресс из-за домашних дел одним из факторов женского инфаркта
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Фото: Global Look Press/Simon Katzer
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Стресс из-за домашних дел может стать причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) у женщин, в том числе возможен риск развития инфаркта миокарда. Об этом в пятницу, 8 июня, сообщила член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, директор «НМИЦ ТПМ» Минздрава Оксана Драпкина в своем Telegram-канале.

Ученые проанализировали данные 450 тыс. пациентов Швейцарии и пришли к выводу, что вероятность развития болезней сердца у женщин меньше, чем у мужчин, однако если это случается, то болезнь у женщин протекает намного сложнее.

«ИБС (ишемическая болезнь сердца. — Ред.) у женщин развивается на 6–8 лет позже, чем у мужчин. Из-за более старшего возраста и сопутствующих заболеваний женщины имели повышенный риск осложнений после операции аортокоронарного шунтирования», — написала она.

По словам Драпкиной, за последние десятилетия ученые обнаружили несколько специфических для женщин факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний — «раннее менархе (первая менструация. — Ред.) и ранняя менопауза, подростковая беременность, выкидыши, гистерэктомия (удаление матки. — Ред.), лечение рака молочной железы, аутоиммунные и ревматические заболевания, депрессия и стресс, связанный с ведением домашнего хозяйства».

Однако эти факторы риска еще не включены в наиболее популярные шкалы риска ССЗ и клинические рекомендации, ученым и врача еще предстоит сделать это, заключила эксперт.

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Ранее, 30 мая, Врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Денис Соколов рассказал, какие продукты способствуют повышению артериального давления. По его словам, повышение давления могут провоцировать продукты, богатые поваренной солью, которая задерживает жидкость в организме и увеличивает объем перекачиваемой крови. Ежедневно можно употреблять не более 5 г соли, добавил он.

В этот же день врач-кардиолог, к.м.н. Анна Кореневич перечислила полезные привычки, которые помогут сохранить здоровье сердца на долгие годы. По ее словам, ежедневная прогулка на свежем воздухе в течение часа будет полезна для поддержания здоровья сердца и сосудов. Также в рационе не стоит полностью отказываться от множества продуктов, достаточно есть больше фруктов и овощей.

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