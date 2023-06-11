В Госдуме предложили запретить продажу кладовок в жилых домах под склады

Депутат Сергей Гаврилов предложил запретить продажу кладовых помещений в жилых домах под склады. Об этом в воскресенье, 11 июня, он заявил «РИА Новости».

«Во-первых, необходимо запретить практику продажи кладовок в жилых домах под склады ввиду того, что там могут хранить и огнеопасные, и взрывчатые вещества, из-за которых может рвануть целый дом», — объяснил свое предложение депутат.

Также Гаврилов предложил запретить регистрировать в таких помещениях юридические лица. Депутат уточнил, что подобные помещения часто используются бизнесом не только как мини-склады, но и как места для регистрации юридического адреса фирмы.

Депутат также заявил, что при возведении жилых домов необходимо уйти от практики «гладких фасадов» и вернуться к строительству обычных балконов. По его мнению, утверждения строительных компаний о том, что кладовые помещения способны заменить балконы, — это заблуждение.

Ранее, 8 мая, депутат Госдумы от «Единой России», председатель Союза дачников Никита Чаплин рассказал о пяти действиях, за которые собственники квартир могут получить штраф. Так, например, наказание может грозить за использование квартиры не по назначению.

Также в конце января мэрия Москвы сообщила, что до конца 2023 года жители российской столицы смогут легализовать выполненную перепланировку в квартирах и нежилых помещениях без штрафов благодаря продлению моратория.