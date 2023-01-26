Москвичам разрешили узаконивать перепланировку без штрафов до конца года

До конца 2023 года жители Москвы смогут легализовать выполненную перепланировку в квартирах и нежилых помещениях без штрафов благодаря продлению моратория. Об этом в четверг, 26 января, сообщается на сайте мэрии столицы.

Как рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, до 31 декабря 2023 года по решению мэра Москвы Сергея Собянина продлен мораторий на назначение административных штрафов при легализации собственником уже сделанной перепланировки.

«Кроме того, на аналогичный срок сохранена возможность согласования выполненных изменений, затрагивающих фасад здания», — отметил Бирюков.

Он пояснил, что по действующему законодательству собственник должен сначала согласовать перепланировку в Мосжилинспекции, а к выполнению работ приступать только после получения соответствующего разрешения, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Заммэра напомнил, что с 21 августа 2020 года согласование переустройства и перепланировки в Москве полностью переведено в электронный формат. Подать заявление можно онлайн на официальном сайте мэра Москвы, там будут доступны данные о регистрации, сроках оказания услуги и принятом решении, отмечает телеканал «Звезда».

Бирюков подчеркнул, что вместе с заявлением об оформлении акта о завершенной перепланировке нужно представить техническое заключение о допустимости и безопасности проведенных работ, сообщает «Москва 24». Чиновник также указал на то, что в случае изменения фасада многоквартирного дома понадобится согласие других жильцов, пишет сайт kp.ru.

В сентябре 2022 года в Мосжилинспекции напомнили о разрешенных вариантах перепланировок квартир. Речь в первую очередь идет о переустановке сантехники, разрешениях снять или, наоборот, поставить ненесущую перегородку, установить встроенный шкаф или изменить границы санузлов. Создание совмещенного санузла вместо раздельного также считается перепланировкой, для которой необходимо получить специальный документ.