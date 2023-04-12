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Газ и всё: штрафы за незаконное использование баллонов увеличат в разы

Сколько будут платить нарушители и поможет ли мера предотвратить новые аварии
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Штрафы за неправильное использование газовых баллонов хотят повысить в два–три раза: для граждан — до 100 тыс. рублей, для юрлиц — до 800 тыс. С инициативой ужесточения ответственности за нарушение норм безопасности выступили в ТПП, ее поддержали в комитете Госдумы по энергетике, говорится в письме главы организации Сергея Катырина вице-премьеру Александру Новаку. Усиление контроля необходимо из-за роста числа аварий с баллонами, считают эксперты. В Минэнерго готовы рассмотреть дополнительные меры.

Топливный вопрос

В России предложили ужесточить административную ответственность за нарушение правил обращения с газовыми баллонами. О необходимости усиления регулирования отрасли сообщил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин в письме вице-премьеру Александру Новаку. С документом ознакомились «Известия».

Сергей Катырин подчеркнул, что число аварий с газобаллонным оборудованием (ГБО) продолжает расти, нередко они становятся причиной человеческих жертв, поэтому палата разработала комплекс мер по повышению безопасности.

В материалах ТПП говорится, что организация предложила усилить ответственность за нарушение мер безопасности при обращении с баллонами сжиженного углеводородного газа (СУГ) посредством внесения новой статьи в главу 9 КоАП. Она предусмотрит штрафы в размере от 30 тыс. до 100 тыс. рублей для физлиц, а для юрлиц — от 200 до 800 тыс. с приостановлением деятельности на срок до 90 дней, если это приведет к авариям или угрозе причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Штраф
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Сейчас вместо этой статьи применяется ст. 9.23 КоАП, которая не конкретизирует ответственность за обращение именно с баллонами СУГ, а прописывает ее за нарушение норм безопасности при использовании газового оборудования в целом, отметил зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев. По этой статье в случае угрозы жизни и здоровью для граждан предусмотрены максимальные штрафы в размере до 30 тыс. рублей, для юрлиц — от 100 до 400 тыс., добавил он.

— Таким образом, в случае внедрения разработанных ТПП нововведений размеры штрафов для юрлиц и физлиц могут вырасти в два–три раза, — сказал Дмитрий Гусев.

Уголовная же ответственность наступает в случае причинения вреда здоровью, жизни, имуществу, так что ее ужесточение возможно в виде увеличения сроков наказания за эти деяния, отметил эксперт. Среди наиболее частых нарушений правил безопасности в обращении с баллонами — их самовольный демонтаж, попытки установки дополнительных деталей, применение открытого огня при обнаружении утечек газа, добавил он.

В Минэнерго «Известиям» подтвердили, что считают возможным рассмотреть усиление мер ответственности за нарушение требований безопасности при транспортировке, наполнении, хранении и реализации баллонов СУГ, не уточнив конкретные параметры.

«Известия» также направили запрос в аппарат Александра Новака.

В нескольких предложениях

Среди предложенных ТПП мер — внедрение системы единого оператора по контролю за рынком СУГ, системы цифрового учета газовых баллонов, разработка программы изъятия устаревших и неисправных емкостей из обращения. Также Торгово-промышленная палата выступает за организацию постепенного оснащения конструкции емкостей современными безопасными запорными устройствами и лицензирование профессиональных участников рынка.

Введение единой автоматизированной информационной системы учета баллонов СУГ могло бы обеспечить отслеживание их техсостояния и движения с момента выпуска до утилизации, а также ввести контроль за своевременностью проведения технического освидетельствования, обслуживания и ремонта такого оборудования, согласились в Минэнерго.

В ведомстве также добавили, что сегодня необходимо разработать более четкие правила для организаций, занимающихся освидетельствованием таких баллонов.

Необходимо ввести цифровой учет баллонов СУГ по аналогии с обязательной маркировкой средствами идентификации в рамках создания и функционирования государственной информационной системы мониторинга за оборотом таких товаров, — заявили в Минэнерго.

Газовый баллон
Фото: Getty Images/Andrey Tishakov

ЧП с газобаллонным оборудованием уже не раз приводили к человеческим жертвам, писали «Известия». Так, в декабре 2022 года в Новосибирске из-за взрыва в машине обрушились гаражи, один человек погиб, еще 10 пострадали. В том же месяце сообщалось об аналогичном происшествии в Волгограде, в результате погиб ребенок.

На газ два: в России могут ввести госконтроль оборота баллонов
Повысит ли мера безопасность такого оборудования в стране

Помимо аварий с машинами с ГБО периодически происходят и взрывы газа в жилых домах. Один из последних случаев произошел 9 марта в многоквартирном доме в Чите, в результате разрушились квартиры на четвертых и пятых этажах в двух подъездах. Как писали СМИ, причиной могло стать нарушение герметичности емкости в доме.

В России сейчас в обращении находится до 50 млн газовых баллонов, 80% из которых требуют замены, сообщали в Госдуме.

— Проблема использования газовых баллонов появилась не сегодня, она накапливалась. В комитете по предпринимательству в сфере ЖКХ в течение четырех лет поднимались вопросы, связанные с их безопасным использованием в быту, — сказал председатель этого комитета ТПП Андрей Широков.

За последние девять лет число взрывов, вызванных недобросовестным использованием ГБО, выросло в 5,5 раза, до 322, рассказал «Известиям» генеральный директор компании «Газовый вектор», заместитель председателя комитета ТПП по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Андрей Вычужанин. Отсутствие на госуровне единого регулятора рынка СУГ и неактуальная нормативная база создали благоприятную почву для роста теневого оборота газа и баллонов, подрывающего работу официальных участников рынка, добавил он.

— Из ранее существующих 85 субъектов ежегодно взрывы происходили более чем в 75, то есть практически на всей территории России. Удивительно, но лидерами по числу взрывов баллонов зачастую становятся регионы, показатели газификации которых превышают 80–85%. Из этого следует, что ими активно продолжают пользоваться в быту, строительстве, производственных процессах по всей стране, что подтверждает необходимость государственного регулирования рынка СУГ, — подчеркнул Андрей Вычужанин.

Газовые баллоны
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Повышение безопасности при использовании баллонов СУГ может быть достигнуто только за счет проведения целого комплекса мероприятий технического, организационного и правового характера, сказал «Известиям» советник генерального директора АО «Гипрониигаз» Михаил Недлин. Проблему роста аварийности при использовании такого оборудования нужно решать комплексно, не ограничиваясь только мерами ужесточения законодательства, заключил он.

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