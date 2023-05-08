Россиян предупредили о риске получить штраф в собственной квартире

Нарушение ряда законов могут привести к штрафам, которые россиянин может получить в собственной квартире. Об этом 8 мая рассказал депутат Госдумы от «Единой России», председатель Союза дачников Никита Чаплин.

Он напомнил, что в квартире нельзя шуметь, законы об этом устанавливаются в каждом регионе.

«Чаще всего — это время с 22:00 до 7:00 и «тихий час» в обед. В Москве, например, штраф за нарушение до 2 тыс. рублей», — сказал он «РИА Новости».

Во-вторых, штрафом до 2,5 тыс. рублей грозит самовольная перепланировка квартиры.

Кроме того, собственники должны использовать квартиры только для проживания. Если в помещении находится магазин или хостел, то владельцу грозит штраф до 1,5 тыс. рублей и запрет на ведение незаконной деятельности.

Также можно быть оштрафованным за курение. Если курить на балконе, то придется заплатить штраф до 1,5 тыс. рублей.

«А если курить на детской площадке или в подъезде, то штраф может быть до 3 тыс. рублей», — добавил парламентарий.

Если нечистоплотные жильцы выбрасывают мусор в подъезд или разводят грязь у себя дома и к соседям бегут тараканы, то им грозит штраф до 3 тыс. рублей, добавил депутат.

Чаплин призвал россиян соблюдать правила, чтобы избегать административного взыскания.

В конце января мэрия Москвы сообщила, что до конца 2023 года жители российской столицы смогут легализовать выполненную перепланировку в квартирах и нежилых помещениях без штрафов благодаря продлению моратория.

В сентябре 2022 года в Мосжилинспекции напомнили о разрешенных вариантах перепланировок квартир. Речь в первую очередь идет о переустановке сантехники, разрешениях снять или, наоборот, поставить ненесущую перегородку, установить встроенный шкаф или изменить границы санузлов.