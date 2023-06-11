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ВС РФ сдержали наступление ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Военнослужащие группировки «Восток» в течение прошедших суток сдерживали попытки наступления Вооружённых сил Украины (ВСУ) на южнодонецком и запорожском направлениях. Об этом в воскресенье, 11 июня, «Интерфаксу» сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«На южнодонецком направлении подразделениями группировки «Восток» пресечена попытка ведения противником активных действий в районе совхоза «Октябрь»», — сказал Чехов.

Тогда же были уничтожены три боевые бронированные машины ВСУ, добавил он.

Также была пресечена попытка ведения украинской армии разведки боем в районе Левадного. Артиллерия российской армии уничтожила украинские гаубицу «Мста-Б» в районе Бурлацкого, миномётный расчёт в районе Степового и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Загорном.

При помощи тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» Вооруженные силы России поразили живую силу противника на позициях в Новомихайловском, Сторожевом и совхозе «Октябрь». Также барражирующим боеприпасом «Ланцет» была уничтожена гаубица «Д-30» в районе Гуляйполя.

Два беспилотника «Фурия» и «Лелека» были сбиты расчетом зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса», сказал начальник пресс-службы.

«На запорожском направлении противник пытается вести наступательные действия, успеха не имеет. Мотострелковыми подразделениями группировки уничтожены четыре танка, девять БМП, пять боевых бронированных машин ВСУ в районе населенных пунктов Малая Токмачка, Яблонево, Новоданиловка», — резюмировал Чехов.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена самоходная артиллерийская установка «Нона» в Степовом, а из ТОС «Солнцепек» поражены опорные пункты противника в Новоданиловке, Сторожевом и живая сила в Новодаровке.

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Накануне Министерство обороны России показало кадры уничтоженных в зоне проведения специальной военной операции (СВО) танков и другой бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в этот же день Минобороны показало видео уничтожения боевой бронированной техники украинских боевиков западного производства на запорожском направлении. Там ликвидацию техники осуществили экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52.

В свою очередь, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил в субботу, что на южнодонецком и запорожском направлениях общие потери украинских войск за сутки составили до 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре Leopard, 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка Cezar производства Франции.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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