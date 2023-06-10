ВС РФ уничтожили бронетехнику западного производства на южнодонецком направлении

Кадры уничтоженных в зоне проведения специальной военной операции (СВО) танков и другой бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) показало в субботу, 10 июня, Министерство обороны России.

Как уточняется, техника противника была подбита на южнодонецком направлении. На кадрах запечатлены практически уничтоженные ударом российских сил танки и другие орудия, переданные Киеву западными партнерами.

Также ранее в этот день Минобороны показало видео уничтожения боевой бронированной техники украинских боевиков западного производства на запорожском направлении. Там ликвидацию техники осуществили экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52.

В свою очередь, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил в субботу, что на южнодонецком и запорожском направлениях общие потери украинских войск за сутки составили до 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре Leopard, 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка Cezar производства Франции.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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