Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

В Сумской области Украины прозвучали взрывы. Об этом 10 июня сообщило украинское издание «Зеркало недели».

По информации издания, удары были слышны в Шосткинском районе.

В данный момент воздушная тревога объявлена в Сумской, Днепропетровской и Черниговской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики (ДНР) и Запорожской области.

В Минобороны РФ эту информацию пока не прокомментировали.

Накануне издание «Страна.ua» сообщило о серии взрывов в Одессе. Отмечается, что работала система противовоздушной обороны (ПВО). В результате ударов в одном из районов Одессы выбило окна. Также в ночь 10 июня воздушная тревога была объявлена на большей части территории Украины.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.