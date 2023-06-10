Число погибших в результате лесного пожара в Казахстане увеличилось до 14
Общее число погибших в результате бушующего на востоке Казахстана лесного пожара увеличилось до 14 человек. Об этом сообщили в субботу, 10 июня, в пресс-службе МЧС республики.
«По информации оперативного штаба тушения пожара в области Абай, в ходе поисковых работ обнаружены тела еще 11 погибших. Ранее были обнаружены тела трех пропавших сотрудников лесхоза. Таким образом, число погибших достигло 14», — говорится в сообщении ведомства.
Их личности устанавливаются.
Крупный лесной пожар начался 8 июня в Абайской области на востоке Казахстана из-за ударов молнии. Накануне его площадь увеличилась до 60 тыс. га. В городе Семей, который является административным центром области, объявлена чрезвычайная ситуация (ЧС).
Сейчас тушение пожара продолжается на девяти участках. Для его ликвидации задействовано более 1 тыс. человек, 252 единицы техники МЧС, комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов и министерства обороны.
Ранее в этот день стало известно, что в России локализован пожар, который начался 7 июня в Егорьевском районе Алтайского края. По последним данным минприроды региона, площадь пожара составила 5,2 тыс. га. На территории района был объявлен режим ЧС. Определение площади пожара и подсчет ущерба будут произведены в течение пяти дней после ликвидации возгорания.