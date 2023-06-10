Российские силы поразили штабы двух украинских бригад в ДНР и Харькове

Российские войска поразили штаб 10-й горно-штурмовой и 60-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР) и в Харькове. Об этом в субботу, 10 июня, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Рай-Александровка Донецкой Народной Республики и города Харьков поражены штабы 10-й горно-штурмовой и 60-й механизированной бригад ВСУ», — сказал он на брифинге.

В оборонном ведомстве добавили, что в течение суток поражено 93 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 122 районах.

Помимо этого, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе Платановки ДНР.

Накануне, 9 июня, Минобороны рассказало, что российские силы нанесли удар по украинским складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства, в результате чего было нарушено снабжение группировок ВСУ в районах боевых действий.

Кроме того, российские военные в районе Дзержинска в ДНР поразили два командно-наблюдательных пункта украинской механизированной бригады и уничтожили в Запорожской области узел связи бригады теробороны ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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