В результате ночного удара российских сил по украинским складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства было нарушено снабжение группировок украинских войск в районах боевых действий. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в пятницу, 9 июня.

«Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства, в том числе беспилотных летательных аппаратов», — сказал Конашенков. Он добавил, что все назначенные объекты были поражены.

Также по его словам, ВС РФ в районе Дзержинска в Донецкой Народной Республике (ДНР) поразили два командно-наблюдательных пункта украинской механизированной бригады и уничтожили в Запорожской области узел связи бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Конашенков уточнил, что на запорожском и южнодонецком направлениях в целом за сутки потери ВСУ составили до 680 военнослужащих, 35 танков, 11 боевых машин пехоты, 19 боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

Днем ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» подполковник Олег Чехов сообщил, что на этих двух направлениях российские военнослужащие уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ, включая 21 танк.

Тогда же командующий группировкой ВС РФ на запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук сообщил, что при отражении наступления ВСУ уничтожено три танка Leopard. Как уточнил командующий группировкой, общие потери противника составили до 350 человек личного состава, более 30 танков и более 10 БМП.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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