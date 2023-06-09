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ВС РФ на двух направлениях уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ

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Фото: РИА Новости
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Начальник пресс-центра группировки «Восток» подполковник Олег Чехов 9 июня сообщил, что российские военнослужащие на двух направлениях уничтожили более 50 единиц бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая 21 танк.

«На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение противнику. Уничтожено восемь танков, 17 бронеавтомобилей и живая сила националистов. Средствами ПВО сбиты два БПЛА типа «Фурия» и два — «Лелека», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отметил Чехов, на запорожском направлении уничтожено до 13 танков, 10 боевых машин пехоты (БМП), шесть бронеавтомобилей и живая сила противника.

Также в ходе контрбатарейной борьбы ликвидированы два артиллеристских орудия ВСУ в районе Степногорска и минометный расчет в районе Каменского.

По словам подполковника, военнослужащие группировки «Восток» проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач. Чехов рассказал, что расчет орудия под командованием старшего сержанта Евгения Посерюгина уничтожил минометный расчет, два бронетранспортера МТЛБ, два взводных опорных пункта и гранотометный расчет ВСУ.

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Накануне Чехов сообщил, что военнослужащие группировки войск «Восток» с применением барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) польского производства Krab ВСУ на южнодонецком направлении.

В этот же день командующий группировкой ВС РФ на запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук сообщил, что при отражении наступления ВСУ уничтожено три танка Leopard. Как уточнил командующий группировкой, общие потери противника составили до 350 человек личного состава, более 30 танков и более 10 БМП.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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