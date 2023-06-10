В Астрахани загорелись три дома и хозпостройка на площади 350 кв. м

Пожарные службы ликвидируют возгорание трех жилых домов и хозяйственной постройки на площади 350 кв. м в Астрахани. Об этом в субботу, 10 июня, сообщили в пресс-службе главка МЧС по Астраханской области.

«10 июня в 02:11 (01:11 мск. — Ред.) в Кировском районе по ул. Ташкентская, д. 15 произошло загорание трех жилых домов и хозяйственной постройки. <…> Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу пожара», — указано в заявлении ведомства.

МЧС задействовали в тушении пожара 37 человек и 14 единиц техники.

Пожар в Астрахани полностью ликвидировали в 2:27 мск. Как уточнили в ведомстве, пострадавших нет.

Ранее в этот день произошло возгорание цистерн для хранения жидкостей на предприятии, примыкающем к станции Уфа. Уточняется, что загорелись 60 кубометров горюче-смазочных материалов.

Позднее ГУ МЧС по Республике Башкортостан сообщило, что в результате возгорания на путях необщего пользования предприятия ООО «Уфа-Хим», примыкающего к станции Уфа, пострадал мужчина.

10 июня в МЧС России сообщили, что пожар на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Уфе полностью ликвидирован.