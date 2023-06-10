МЧС сообщило о ликвидации пожара на складе ГСМ в Уфе

В МЧС России 10 июня сообщили, что пожар на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Уфе потушен.

«Пожар полностью ликвидирован», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным МЧС, горело одноэтажное здание размерами 40 на 20 м, а также емкости для хранения жидкостей на путях необщего пользования, которые примыкают к станции Уфа.

Сообщается, что на месте возгорания работают эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России. Также для измерения концентраций вредных веществ в воздухе к месту происшествия прибыла передвижная лаборатория химико-радиометрического центра Государственного комитета Республики Башкортостан по ЧС.

Кроме того, управление Роспотребнадзора совместно с Центром гигиены и эпидемиологии отобрали пробы атмосферного воздуха на 18 возможных загрязнителей в трех точках жилой застройки рядом с местом пожара.

Ранее в этот день произошло возгорание цистерн для хранения жидкостей на предприятии, примыкающем к станции Уфа. Уточняется, что загорелись 60 кубометров горюче-смазочных материалов.

Позднее ГУ МЧС по Республике Башкортостан сообщило, что в результате возгорания на путях необщего пользования предприятия ООО «Уфа-Хим», примыкающего к станции Уфа, пострадал мужчина. Сейчас он находится в больнице. Подробности о его состоянии не приводятся.