Цистерны загорелись на железнодорожном вокзале Уфы

Возгорание емкостей для хранения жидкостей произошло на путях необщего пользования предприятия ООО «Уфа-Хим», примыкающего к станции Уфа, сообщили в пресс-службе РЖД 9 июня.

Уточняется, что горит 60 кубометров горюче-смазочных материалов.

На место было направлено 17 единиц техники МЧС России, пожарный поезд и катер. На данный момент ведется тушение.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее в этот день возгорание произошло в административном здании в Москве в районе Печатники. Огонь распространился на 100 кв. м. Людей эвакуировали, информации о пострадавших не поступало.

По предварительным данным, в здании загорелся полиэтилен и утеплитель.