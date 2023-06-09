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Цистерны загорелись на железнодорожном вокзале Уфы

На железнодорожной станции в Уфе загорелся склад с горюче-смазочными материалами
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Возгорание емкостей для хранения жидкостей произошло на путях необщего пользования предприятия ООО «Уфа-Хим», примыкающего к станции Уфа, сообщили в пресс-службе РЖД 9 июня.

Уточняется, что горит 60 кубометров горюче-смазочных материалов.

На место было направлено 17 единиц техники МЧС России, пожарный поезд и катер. На данный момент ведется тушение.

По предварительной информации, пострадавших нет.

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Ранее в этот день возгорание произошло в административном здании в Москве в районе Печатники. Огонь распространился на 100 кв. м. Людей эвакуировали, информации о пострадавших не поступало.

По предварительным данным, в здании загорелся полиэтилен и утеплитель.

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