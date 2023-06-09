В Москве административное здание загорелось в районе Печатники

Пожар в административном здании в Печатниках распространился на 100 квадратных метров. Об этом источник телеканала «360» сообщил в пятницу, 9 июня.

Сигнал о пожаре по адресу 2-й Южнопортовый проезд, д. 26А стр. 16 поступил в 15:24 мск. Людей эвакуировали, информации о пострадавших не поступало.

По предварительным данным, в здании загорелся полиэтилен и утеплитель. В настоящее время на месте возгорания работают сотрудники МЧС.

К месту происшествия отправили пожарно-спасательный корабль «Полковник Чернышев».

Накануне один человек погиб при возгорании газовой трубы в Москве. Об этом 8 июня сообщил источник «Известий», знакомый с ситуацией.

Пожар произошел во дворе дома 71 по Ленинградскому проспекту во время ремонта газовой трубы.

Специалисты работали в котловане вдвоем. Во время ремонта во дворе дома они повредили газовую трубу, указал информатор. Перед пожаром один из рабочих успел выпрыгнуть. Погибший мужчина сгорел заживо. Второго сотрудника с ожогами лица госпитализировали в городскую клиническую больницу (ГКБ) имени Ф. И. Иноземцева.