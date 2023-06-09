Один человек пострадал при пожаре на складе горючего в Уфе

Мужчина получил травмы в результате возгорания на путях необщего пользования предприятия ООО «Уфа-Хим», примыкающего к станции Уфа. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Башкортостан (РБ).

Согласно имеющейся информации, пострадавший сейчас находится в больнице. Подробности о его состоянии не приводятся.

Между тем в 00:05 (22:05 мск) сотрудники экстренных служб ликвидировали открытое горение. Были проведены две пенные атаки, после чего пожарные приступили к охлаждению элементов и конструкций. К борьбе с огнем привлечены 114 человек и 30 единиц техники, а также специальный поезд.

Пожару был присвоен третий ранг. Ранее в этот день его локализовали на площади 500 кв. м.

Подчеркивается, что вокзал и станция не повреждены и на движение пассажирских поездов ситуация не влияет. Для замера вредных веществ в воздухе работает лаборатория химико-радиометрического центра государственного комитета РБ по ЧС.

В пятницу стало известно, что произошло возгорание цистерн для хранения жидкостей на предприятии, примыкающем к станции Уфа. Уточняется, что загорелись 60 кубометров горюче-смазочных материалов.