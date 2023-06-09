Джонсон сложил депутатские полномочия на фоне расследования о COVID-вечеринках

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сложил свои депутатские полномочия на фоне расследования о его участии в вечеринках во время пандемии COVID-19. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщил телеканал Би-би-си.



«Я написал моей ассоциации (округа. — Ред.) Аксбридж и Саут-Райслип (от которого Джонсон избирался в палату общин. — Ред.), чтобы сказать, что я незамедлительно складываю с себя полномочия и немедленно запускаю процедуру дополнительных выборов», — рассказал экс-премьер.



По данным телеканала, Джонсон заявил об уходе из политики после получения результатов независимого расследования, в рамках которого изучались действия правительства на разных этапах пандемии, а также то, какие ошибки можно было предотвратить.



Сложив полномочия, Джонсон закрыл себе возможность вернуться на пост премьера, поскольку все члены кабинета министров Великобритании обязаны быть депутатами.

В конце 2021 года Джонсона и других членов правительства уличили в организации мероприятий во время локдауна. Газета The Mirror сообщала, что «винные вечеринки» проводились в резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне на регулярной основе. Премьер-министр уверял, что присоединился к коллегам на вечеринке с напитками, чтобы «поблагодарить сотрудников» за тяжелый труд во время пандемии.

31 января 2022 года Джонсон отказался уходить в отставку после публикации доклада о развлекательных мероприятиях, отметив, что понимает, насколько разгневаны британцы. Он подчеркнул, что, прежде чем делать выводы, необходимо дождаться результатов расследования полиции.

Позднее, в апреле 2022-го, газета The Washington Post сообщила о том, что Джонсон и тогдашний министр финансов, а ныне премьер-министр Риши Сунак будут оштрафованы за нарушение коронавирусных ограничений на вечеринках в правительственных учреждениях во время пандемии.

7 июля 2022 года Джонсон все-таки объявил о своей отставке, после того как из его правительства ушло свыше 50 политиков. Решение было принято на фоне назначения британским премьером на должность заместителя главного организатора правящей Консервативной партии Криса Пинчера, обвиняемого в сексуальных домогательствах. Также Джонсона и его окружение обвинили в организации увеселительных мероприятий во время локдауна.

В конце марта Джонсон извинился перед парламентом за то, что ввел его в заблуждение относительно вечеринок во время пандемии коронавируса. Джонсон назвал свои заявления по делу о вечеринках «честными, но непреднамеренно вводящими в заблуждение». Он отметил, что не был предупрежден о незаконности мероприятий на Даунинг-стрит, а также что он получал информацию о соблюдении антиковидных ограничений.