«Мы наблюдаем значительные потери войск украинского режима»
Украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей, но можно точно сказать, что контрнаступление началось. Об этом Владимир Путин заявил 9 июня, общаясь с журналистами на Евразийском конгрессе в Сочи. Здесь российский лидер также принял своего белорусского коллегу Александра Лукашенко, с которым они обсудили сроки размещения тактического ядерного оружия в республике. Как завершился трехдневный конгресс представителей ЕАЭС и СНГ и чем еще Владимир Путин занимался в Сочи — в материале «Известий».
Объединить потенциал
9 июня завершился трехдневный Евразийский конгресс. Высокие представители стран ЕАЭС и СНГ вновь встретились на площадке Парка науки и искусства «Сириус», чтобы обсудить на итоговой пленарке потенциал евразийского региона в условиях глобальных вызовов.
Большинство участников заняли места вовремя, лишь опоздавшая делегация Армении во главе с премьер-министром Николом Пашиняном прибыла в зал заседания спустя пять минут после официального начала мероприятия.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с главами, участвующими в заседаниях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ
Пленарное заседание открыл Михаил Мишустин, который провел в «Сириусе» все три дня в качестве представителя России. В своем выступлении он заявил о независимости ЕАЭС в сфере обеспеченности продовольствием. К примеру, по данным премьер-министра Никола Пашиняна, экспорт Армении в страны союза в 2022 году увеличился в 2,8 раза. Михаил Мишустин считает, что в перспективе государства ЕАЭС и вовсе смогут прокормить вдвое больше людей, чем в них живет.
При этом глава кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров призвал страны — участницы союза активнее использовать имеющийся у них производственный потенциал. По оценке премьера, для более энергичного продвижения продукции ЕАЭС на внешние рынки нужно развивать транспортную инфраструктуру, в том числе с применением современных цифровых технологий.
Главным пунктом программы конгресса стало общение Владимира Путина с руководителями правительств ЕАЭС и СНГ. И глава РФ тоже обратил внимание на развитие промышленности: он убежден, что нужно создавать совместные производства под общей торговой маркой «Сделано в ЕврАзЭс». Хотя страны не ставят перед собой задачу отгородиться от мировой экономики.
— Еще раз подчеркну: это совсем не значит, что мы должны вместе с вами,— а мы все родом из Советского Союза — вернуться к советской системе образования и талдычить какие-то постулаты 30-летней или 50-летней давности. Совсем нет, даже совсем по-другому. Мы просто должны опираться на фундаментальные основы нашей системы образования, но смотреть вперед, двигаться вперед, брать самое лучшее, что есть в мире, и создавать свое, — сказал Владимир Путин на встрече с главами делегаций.
Президент обозначил и другие направления развития сотрудничества. В частности, расширение торговых связей, обеспечение цифровой независимости стран, устойчивость кредитно-банковской инфраструктуры и «технологическую самодостаточность».
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главами, участвующими в заседаниях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ
— Федеральная территория «Сириус» была создана именно под такие задачи, о которых сегодня говорилось, тут подписывали соглашения, строили международные планы. Уверена, что мы здесь будем подводить и итоги реализации этих планов, — сказала «Известиям» руководитель «Сириуса» Елена Шмелева. — В будущем, я думаю, на таких саммитах могут проходить уже более фокусированные и отраслевые встречи разных уровней. Ожидается большое количество проектов развития, по которым уже были тут достигнуты некоторые договоренности.
Стоит отметить, что к визиту президента и премьеров почти 10 стран в сочинский «Сириус» организаторы подготовились основательно: в дни мероприятия в городе отключались мобильная связь и интернет. Единственным каналом общения как для участников конгресса, так и для обычных сочинцев стали точки WI-FI.
В городе также усилили охрану, а над самой площадкой возвышался белый дирижабль. Именно он больше всего привлекал внимание находящихся в городе туристов. Примечательно, что многие отдыхающие и не знали о проходящем в «Сириусе» событии. И немало удивлялись делегатам конгресса в официальных костюмах в почти 30-градусную жару.
Ядерная реакция
Российский лидер на берегу Черного моря также провел встречу с Александром Лукашенко. Главам двух государств удалось неформально пообщаться в сочинской резиденции Владимира Путина Бочаров Ручей еще до его выступления на Евразийском конгрессе.
Главной новостью по итогам встречи стала информация о размещении российского тактического ядерного оружия в Белоруссии.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Сочи
— 7–8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений, и сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов вооружений, — подчеркнул российский лидер.
Это не стало неожиданностью, напротив, такой шаг можно считать зеркальной мерой в отношении Запада, считает старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин.
В целом РФ активно взаимодействует с Белоруссией в сфере безопасности, и ситуация «стабильная, я бы даже сказал, хорошая», подчеркнул Владимир Путин.
«Необычно хорошо» и в сфере экономического сотрудничества, отметил российский лидер. Александр Лукашенко добавил, что сегодня РФ и Белоруссии следует рассчитывать только на себя, не надеясь на отмену санкций. «Мы думали, будет хуже. Но пока немножко лучше, чем мы думали, и слава богу. Так, потихоньку мы отстроим наши отношения», — сказал глава республики. По оценкам Алексея Зудина, режим западных санкций сработал в пользу экономических отношений РФ и Белоруссии, создав им мощный внешний импульс для развития.
— Санкции способствовали укреплению и расширению сотрудничества между двумя странами не только в военном плане, но и в экономическом. Более того, Союзное государство, которое еще совсем недавно выглядело весьма и весьма неопределенным, а по мнению некоторых, и просто эфемерным образованием, начинает наполняться буквально на наших глазах конкретным содержанием: институциональным, военно-политическим и экономическим, — уточнил политолог.
Позднее Владимир Путин также провел переговоры с Николом Пашиняном. Они обсудили двусторонние отношения и региональную проблематику. Армянский премьер также затронул обстановку в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Отдельно он обратил внимание на ситуацию в Лачинском коридоре, назвав ее напряженной.
Начало контрнаступления
Между рабочими мероприятиями президент пообщался с журналистами. Их по большей мере интересовал ход специальной военной операции. Глава государства заявил, что украинское контрнаступление началось, но ВСУ ни на одном из участков не достигли поставленных перед ними задач. При этом украинские войска в последние дни несут значительные потери, отметил Владимир Путин.
Президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам встречи с главами, участвующими в заседаниях Евразийского межправительственного совета и совета глав правительств СНГ
— За вот эти дни мы наблюдаем значительные потери войск украинского режима. Известно, что при наступательных операциях потери примерно три к одному. Это классика. Но в данном случае значительно превышает вот эти классические показатели, — сказал он журналистам.
Несмотря на провал попыток контрнаступления, потенциал Вооруженных сил Украины еще не исчерпан, отметил президент. Неудачи ВСУ, по оценкам Владимира Путина, отчасти связаны и с эффективностью современных российских вооружений. И хотя их пока не хватает, оборонно-промышленный комплекс России развивается быстро, идет интенсивное наращивание, констатировал глава государства.
В завершение дня президент успел посетить новую Академию единоборств, созданную по его поручению. Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, это универсальный спортивно-тренировочный центр, в котором есть и гостиница, и медицинские подразделения.