«Мы наблюдаем значительные потери войск украинского режима»

Украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей, но можно точно сказать, что контрнаступление началось . Об этом Владимир Путин заявил 9 июня, общаясь с журналистами на Евразийском конгрессе в Сочи. Здесь российский лидер также принял своего белорусского коллегу Александра Лукашенко, с которым они обсудили сроки размещения тактического ядерного оружия в республике . Как завершился трехдневный конгресс представителей ЕАЭС и СНГ и чем еще Владимир Путин занимался в Сочи — в материале «Известий».

Объединить потенциал

9 июня завершился трехдневный Евразийский конгресс . Высокие представители стран ЕАЭС и СНГ вновь встретились на площадке Парка науки и искусства «Сириус», чтобы обсудить на итоговой пленарке потенциал евразийского региона в условиях глобальных вызовов.

Большинство участников заняли места вовремя, лишь опоздавшая делегация Армении во главе с премьер-министром Николом Пашиняном прибыла в зал заседания спустя пять минут после официального начала мероприятия.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с главами, участвующими в заседаниях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Пленарное заседание открыл Михаил Мишустин , который провел в «Сириусе» все три дня в качестве представителя России. В своем выступлении он заявил о независимости ЕАЭС в сфере обеспеченности продовольствием. К примеру, по данным премьер-министра Никола Пашиняна, экспорт Армении в страны союза в 2022 году увеличился в 2,8 раза. Михаил Мишустин считает, что в перспективе государства ЕАЭС и вовсе смогут прокормить вдвое больше людей, чем в них живет.

При этом глава кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров призвал страны — участницы союза активнее использовать имеющийся у них производственный потенциал . По оценке премьера, для более энергичного продвижения продукции ЕАЭС на внешние рынки нужно развивать транспортную инфраструктуру, в том числе с применением современных цифровых технологий.

Главным пунктом программы конгресса стало общение Владимира Путина с руководителями правительств ЕАЭС и СНГ. И глава РФ тоже обратил внимание на развитие промышленности : он убежден, что нужно создавать совместные производства под общей торговой маркой «Сделано в ЕврАзЭс». Хотя страны не ставят перед собой задачу отгородиться от мировой экономики.

— Еще раз подчеркну: это совсем не значит, что мы должны вместе с вами,— а мы все родом из Советского Союза — вернуться к советской системе образования и талдычить какие-то постулаты 30-летней или 50-летней давности . Совсем нет, даже совсем по-другому. Мы просто должны опираться на фундаментальные основы нашей системы образования, но смотреть вперед, двигаться вперед, брать самое лучшее , что есть в мире, и создавать свое, — сказал Владимир Путин на встрече с главами делегаций.

Президент обозначил и другие направления развития сотрудничества. В частности, расширение торговых связей, обеспечение цифровой независимости стран, устойчивость кредитно-банковской инфраструктуры и «технологическую самодостаточность».

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главами, участвующими в заседаниях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

— Федеральная территория «Сириус» была создана именно под такие задачи, о которых сегодня говорилось, тут подписывали соглашения, строили международные планы. Уверена, что мы здесь будем подводить и итоги реализации этих планов, — сказала «Известиям» руководитель «Сириуса» Елена Шмелева. — В будущем, я думаю, на таких саммитах могут проходить уже более фокусированные и отраслевые встречи разных уровней. Ожидается большое количество проектов развития, по которым уже были тут достигнуты некоторые договоренности.

Стоит отметить, что к визиту президента и премьеров почти 10 стран в сочинский «Сириус» организаторы подготовились основательно: в дни мероприятия в городе отключались мобильная связь и интернет. Единственным каналом общения как для участников конгресса, так и для обычных сочинцев стали точки WI-FI.

В городе также усилили охрану, а над самой площадкой возвышался белый дирижабль. Именно он больше всего привлекал внимание находящихся в городе туристов. Примечательно, что многие отдыхающие и не знали о проходящем в «Сириусе» событии. И немало удивлялись делегатам конгресса в официальных костюмах в почти 30-градусную жару.

Ядерная реакция

Российский лидер на берегу Черного моря также провел встречу с Александром Лукашенко . Главам двух государств удалось неформально пообщаться в сочинской резиденции Владимира Путина Бочаров Ручей еще до его выступления на Евразийском конгрессе.

Главной новостью по итогам встречи стала информация о размещении российского тактического ядерного оружия в Белоруссии .

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Сочи Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

— 7–8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений, и сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов вооружений , — подчеркнул российский лидер.

Это не стало неожиданностью, напротив, такой шаг можно считать зеркальной мерой в отношении Запада, считает старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин.

В целом РФ активно взаимодействует с Белоруссией в сфере безопасности, и ситуация «стабильная, я бы даже сказал, хорошая» , подчеркнул Владимир Путин.

«Необычно хорошо» и в сфере экономического сотрудничества, отметил российский лидер. Александр Лукашенко добавил, что сегодня РФ и Белоруссии следует рассчитывать только на себя, не надеясь на отмену санкций. « Мы думали, будет хуже. Но пока немножко лучше, чем мы думали, и слава богу. Так, потихоньку мы отстроим наши отношения », — сказал глава республики. По оценкам Алексея Зудина, режим западных санкций сработал в пользу экономических отношений РФ и Белоруссии, создав им мощный внешний импульс для развития.

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

— Санкции способствовали укреплению и расширению сотрудничества между двумя странами не только в военном плане, но и в экономическом . Более того, Союзное государство, которое еще совсем недавно выглядело весьма и весьма неопределенным, а по мнению некоторых, и просто эфемерным образованием, начинает наполняться буквально на наших глазах конкретным содержанием: институциональным, военно-политическим и экономическим, — уточнил политолог.

Позднее Владимир Путин также провел переговоры с Николом Пашиняном. Они обсудили двусторонние отношения и региональную проблематику . Армянский премьер также затронул обстановку в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Отдельно он обратил внимание на ситуацию в Лачинском коридоре, назвав ее напряженной.

Начало контрнаступления

Между рабочими мероприятиями президент пообщался с журналистами . Их по большей мере интересовал ход специальной военной операции. Глава государства заявил, что украинское контрнаступление началось, но ВСУ ни на одном из участков не достигли поставленных перед ними задач . При этом украинские войска в последние дни несут значительные потери, отметил Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам встречи с главами, участвующими в заседаниях Евразийского межправительственного совета и совета глав правительств СНГ Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

— За вот эти дни мы наблюдаем значительные потери войск украинского режима . Известно, что при наступательных операциях потери примерно три к одному. Это классика. Но в данном случае значительно превышает вот эти классические показатели, — сказал он журналистам.

Несмотря на провал попыток контрнаступления, потенциал Вооруженных сил Украины еще не исчерпан , отметил президент. Неудачи ВСУ, по оценкам Владимира Путина, отчасти связаны и с эффективностью современных российских вооружений . И хотя их пока не хватает, оборонно-промышленный комплекс России развивается быстро, идет интенсивное наращивание, констатировал глава государства.