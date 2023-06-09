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Силы РЭБ посадили летевшие в направлении ЗАЭС беспилотники ВСУ с боеприпасами
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Силы РЭБ посадили летевшие в направлении ЗАЭС беспилотники ВСУ с боеприпасами

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Российские силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) посадили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) с боеприпасами ПГ-7Л, летевших в направлении Запорожской атомной электростании (ЗАЭС). Об этом журналистам сообщили в силовых структурах Запорожской области в пятницу, 9 июня.

«Сегодня киевский режим предпринял очередную попытку дестабилизировать обстановку в районе ЗАЭС. Утром силами РЭБ были посажены три украинских БПЛА с носимыми боеприпасами ПГ-7Л, которые летели в направлении Запорожской АЭС», — сказал представитель силовых структур.

После принудительной посадки беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) были обследованы специалистами-взрывотехниками, после чего было принято решение об их уничтожении на месте. Разрушений и пострадавших нет.

Затихший гигант: чем важна для России Запорожская АЭС
Восстановить работу станции возможно после прекращения обстрелов со стороны ВСУ

Ранее, 7 июня, официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что Россия будет предельно жестко отвечать на любые украинские атаки на ЗАЭС. Кроме того, представитель МИДа подчеркнула, что киевский режим, пытаясь диктовать свои условия, отверг предложенные главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси пять принципов по обеспечению безопасности ЗАЭС.

Вследствие чего Россия будет обеспечивать защиту объекта таким образом, чтобы не дать Киеву и поддерживающему его Западу нарушить безопасность станции.

В тот же день советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что единственным источником угроз для ЗАЭС является киевский режим.

До этого, 30 мая, выступая на заседании Совета безопасности ООН, Гросси отмечал, что ситуация с безопасностью ЗАЭС нестабильна и хрупка. А в начале мая он сообщал, что эксперты МАГАТЭ обеспокоены всё более непредсказуемой и потенциально опасной ситуацией на Запорожской атомной электростанции.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. С начала сентября 2022 года электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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