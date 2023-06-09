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Собянин выступил перед участниками конференции «Единой России» в Москве

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 9 июня, выступил перед участниками конференции московского отделения «Единой России». Градоначальник рассказал о текущем развитии города и глобальных планах на будущее столицы.

«Мы находимся в условиях фактической и санкционной войны. И ставим себе задачу не только выживание в этой ситуации, но и продолжение всех наших программ, которые мы наметили. Это еще более сложная задача, более трудная, но с учетом нашего с вами опыта нам по плечу», — отметил он.

Также в ходе мероприятия выступил секретарь генерального совета политсилы Андрей Турчак. Он обратил внимание, что Москва сегодня «стала одним из самых умных и комфортных городов мира» и является лидером социально-экономического развития страны.

«В этом году главным политическим событием, безусловно, являются выборы мэра Москвы. И наша с вами задача — обеспечить безусловную победу нашему кандидату (Собянину. — Ред.)», — сказал он, обращаясь к представителям партии.

С инициативой выдвинуть Собянина кандидатом от партии выступил секретарь регионального отделения, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. На конференции он зачитал резолюцию с соответствующим предложением. Московское отделение политсилы единогласно поддержало выдвижение Собянина кандидатом в мэры.

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Голосование на выборах мэра столицы будет проходить в три дня, с 8 по 10 сентября, избирательная кампания началась 7 июня. Выборы будут проводиться как в стандартном формате на избирательных участках с бумажными бюллетенями, так и в виде дистанционного электронного голосования. Аналогичные условия будут применяться в ходе выборов депутатов представительных органов Москвы.

Как стало известно 18 мая, в выборах мэра столицы собираются принять участие 72% москвичей.

Среди потенциальных кандидатов наибольшую узнаваемость имеет Собянин (96,8% респондентов). Предстоящие выборы станут для него уже третьими.

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