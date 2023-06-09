Московское отделение «Единой России» выдвинуло Собянина на выборы мэра столицы

Московское отделение «Единой России» на конференции в пятницу, 9 июня, выдвинуло действующего мэра столицы Сергея Собянина в качестве кандидата на пост градоначальника.

В ходе мероприятия выступил секретарь генерального совета политсилы Андрей Турчак. Он обратил внимание, что Москва сегодня является бесспорным лидером социально-экономического развития страны.

«В этом году главным политическим событием, безусловно, являются выборы мэра Москвы. И наша с вами задача — обеспечить безусловную победу нашему кандидату (Собянину. — Ред.)», — сказал он, обращаясь к представителям партии.

С инициативой выдвинуть Собянина кандидатом от партии выступил секретарь регионального отделения, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. На конференции он зачитал резолюцию с соответствующим предложением. Московское отделение политсилы единогласно поддержало выдвижение Собянина кандидатом в мэры.

Голосование на выборах мэра столицы будет проходить в три дня, с 8 по 10 сентября, избирательная кампания началась 7 июня. Выборы будут проводиться как в стандартном формате на избирательных участках с бумажными бюллетенями, так и в виде дистанционного электронного голосования. Аналогичные условия будут применяться в ходе выборов депутатов представительных органов Москвы.

Как стало известно 18 мая, в выборах мэра столицы собираются принять участие 72% москвичей.

Среди потенциальных кандидатов наибольшую узнаваемость имеет Собянин (96,8% респондентов). Предстоящие выборы станут для него уже третьими. В 2010 году Собянина назначил на этот пост президент, а в 2013 и 2018 годах он выиграл прямые выборы как самовыдвиженец при поддержке партии «Единая Россия», которая своего кандидата не выставляла.