Мосгоризбирком утвердил трехдневное голосование на выборах мэра Москвы

Мосгоризбирком (МГИК) утвердил трехдневное голосование на выборах мэра столицы, оно пройдет с 8 по 10 сентября. Соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии в четверг, 8 июня.

Выборы будут проводиться как в стандартном формате на избирательных участках с бумажными бюллетенями, так и в виде дистанционного электронного голосования. Аналогичные условия будут применяться в ходе выборов депутатов представительных органов Москвы.

Как отметила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, предыдущая практика с проведением выборов в несколько дней была связана с пандемией коронавируса и карантинными мероприятиями.

«Насколько я владею информацией, эта практика понравилась. Количество людей, которые смогли принять участие в выборах, таким образом увеличилось», — объяснила она.

Избирательная кампания по выборам мэра Москвы официально стартовала 7 июня.

Как стало известно 18 мая, в выборах мэра столицы собираются принять участие 72% москвичей. Среди потенциальных кандидатов наибольшую узнаваемость имеет действующий градоначальник Сергей Собянин (96,8% респондентов).

Предстоящие выборы станут для него уже третьими. В 2010 году на пост мэра столицы его назначил президент России Владимир Путин, а в 2013 и 2018 годах он выиграл прямые выборы как самовыдвиженец при поддержке партии «Единая Россия», которая своего кандидата не выставляла.