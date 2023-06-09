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Польский генерал заявил о передаче Киеву F-16 через 2-3 месяца

Генерал Скшипчак: Украина получит западные истребители F-16 через 2-3 месяца
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Фото: Global Look Press/U.S. Air Force
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Экс-заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Украина получит западные истребители через два-три месяца. Об этом Скшипчак сообщил в пятницу, 9 июня, в интервью агентству «Укринформ».

Украина получит F-16 через 2-3 месяца. При этом для начала контрнаступления Киеву будет достаточно имеющихся у него самолетов МиГ-29, приводит слова Скшипчака агентство.

Кроме того, Скшипчак добавил, что подготовка украинских пилотов для F-16 длится уже достаточно давно и они, вероятно, практически готовы к пилотированию западных истребителей и использованию их в бою.

Также генерал выразил мнение, что вопрос передачи F-16 заключается лишь в том, из каких именно стран будут переданы истребители. При этом Скшипчак отметил, что Киев получил уже достаточно истребителей МиГ-29 от стран НАТО для проведения первых этапов контрнаступления.

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Ранее в этот день американские эксперты допустили, что президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время переговоров в Белом доме могли обсудить отправку истребителей F-16 Украине.

6 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает от некоторых стран Запада «мощное» количество истребителей F-16. До этого, 28 мая, украинский министр обороны Алексей Резников сообщил о завершившемся отборе пилотов для обучения на F-16. При этом Резников не стал комментировать возможное количество поставленных истребителей.

До этого, 23 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что решения о поставках военных самолетов украинской стороне свидетельствуют о росте вовлеченности Запада в конфликт.

F-16 — это истребитель американского производства, который имеется на вооружении у многих государств. Украина пытается получить это воздушное судно с начала весны, когда начались обсуждения о подготовке контрнаступления ВСУ. Особенно активно Киев начал добиваться поставок, после того как российская авиация усилила активность в воздушном пространстве.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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