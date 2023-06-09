Путин на встрече с Лукашенко предложил обсудить вопросы безопасности

Президент России Владимир Путин 9 июня предложил на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко помимо экономических обсудить вопросы безопасности.

«И по вопросам безопасности, по вопросам экономического взаимодействия — там есть о чем поговорить. Нас это не может не радовать, но необычно хорошо развивается качество взаимодействия, структура наших экономических отношений меняются в нужную сторону», — сказал Путин на неформальной встрече в Сочи.

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