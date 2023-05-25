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Лукашенко поблагодарил Путина за решение разместить ядерное оружие в Белоруссии

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Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 25 мая, заявил, что поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за решение разместить на территории республики тактическое ядерное оружие (ТЯО).

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев накануне в ходе своего выступления на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума сказал, что интеграция России и Белоруссии настолько близка, что даже ядерное оружие у них «одно на двоих». В этот момент камеры показали, как Лукашенко и Путин пожали друг другу руки. Журналист Павел Зарубин спросил у белорусского лидера, о чем он говорил с президентом России. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале репортера.

«Когда речь зашла о ядерном оружии (на Евразийском экономическом форуме в Москве в среду. — Ред.), честно говоря, из-за акустики это не очень расслышал, Владимир Владимирович мне говорит, что принято решение по размещению ядерного тактического оружия в Белоруссии. Он мне об этом сказал. Я говорю: «Спасибо». Вот о чем шла речь, не больше», — сказал Лукашенко.

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Ранее в четверг замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что размещение Россией ТЯО на территории Белоруссии соответствует международно-правовым обязательствам. Прежде всего, это относится к Договору о нераспространении ядерного оружия. Он отметил, что и в части соблюдения Будапештского меморандума никаких противоречий нет, так как Белоруссия присоединилась к ДНЯО в качестве государства, не обладающего ядерным оружием.

Также 25 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о передаче Белоруссии оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», отметив при этом, что контроль за ядерным оружием и решение о его применении остается за Москвой. Он также указал, что могут быть приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства и реагирования на военно-политическую обстановку.

Документы о порядке содержания оружия были подписаны между Шойгу и белорусским министром обороны Виктором Хрениным. Последний отметил, что подписание документов между Россией и Белоруссией «является действенным ответом на агрессивную политику недружественных нам стран».

О том, что Москва и Минск договорились разместить ТЯО в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения, стало известно 25 марта. Как заявил Путин, РФ не передает Белоруссии своего ядерного оружия, а делает то, что делали США десятилетие. Российский лидер отметил, что Соединенные Штаты имеют в определенных странах союзников и готовят их носители и экипажи, в этой связи российская сторона будет делать то же самое.

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