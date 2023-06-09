Минобороны КНР заявило об участии России в учениях «Север. Взаимодействие — 2023»

Россия примет участие в организованных Китаем военных учениях «Север. Взаимодействие — 2023». Об этом сообщили 9 июня в минобороны КНР.

Приглашение было окончательно принято после того, как член Центрального военного совета КНР, начальник объединенного штаба генерал-полковник Лю Чжэнли провел телефонный разговор с начальником Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ генералом армии Валерием Герасимовым, добавили в ведомстве.

«Стороны обменялись мнениями о реализации консенсуса, достигнутого главами двух государств, и углублении сотрудничества между военными двух стран. И совместно подтвердили, что Россия в ответ на приглашение примет участие в учениях «Север. Взаимодействия-2023», — цитирует ТАСС сообщение минобороны КНР.

До этого, 7 июня, Минобороны РФ подтвердило, что авиагруппы двух стран провели шестое по счету патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Продолжительность совместного полета российских и китайских самолетов составила около 8 часов. В Минобороны также отметили, что патрулирование прошло в рамках реализации плана военного сотрудничества на 2023 год и не направлено против третьих стран.

Днем ранее, 6 июня, минобороны КНР также сообщало о проведении совместного патрулирования с РФ. После этого китайская газета Global Times написала о том, что совместные российско-китайские патрули положительно влияют на обстановку в Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР) и нейтрализуют провокационные действия США. Как заявил пекинский специалист по армейской тематике Вэй Дунсюй, подобные мероприятия представляют собой «мощный противовес» гегемонии Вашингтона.

В апреле официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь напоминал, что военное сотрудничество Пекина и Москвы не направлено против какой-либо страны и не представляет ни для кого угрозы.