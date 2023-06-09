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В России на субсидии авиаотрасли в 2023 году выделено более 57 млрд рублей

Савельев: в России на субсидии авиаотрасли в 2023 году выделено более 57 млрд рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Более 57 млрд рублей выделено на субсидии российской авиаотрасли в 2023 году. Об этом 9 июня сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

«Это практически более 57 млрд, из них на 25,3 млрд — это то, что нам дали на перевозки пассажиров, это авиакомпании получают деньги за пассажирооборот. То есть, как мы говорили, мы им дали не рыбу, а дали удочку, чтобы ловить рыбу», — заявил глава ведомства в интервью каналу «Россия 1».

Он пояснил, что субсидии на перевозки — 25,3 млрд рублей — были выделены с ноября 2022 года по март 2023 года, в зимний сезон.

«Например, субсидии по постановлению 12.42, по маршрутам, которые совершаются не из Москвы, а из регионов. Мы выбираем не пассажира, а маршрут. Например, наша дальневосточная авиакомпания «Аврора», которая разрастается, также получает субсидии», — добавил Савельев.

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Ранее, 17 апреля, заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик отметил, что авиабилеты на внутрироссийские рейсы в 2023 году могут подорожать на 15-30% по сравнению с 2022 годом на фоне сокращения объемов субсидирования. По словам Чалика, возможен рост стоимости перевозок от 15% до 30%.

До этого, 4 апреля, ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), объединяющая крупнейшие авиакомпании РФ, попросила Минтранс выделить авиаперевозчикам около 100 млрд рублей с апреля по октябрь 2023 года на возмещение расходов при полетах внутри РФ.

Речь идет о так называемых антисанкционных субсидиях, выделяемых на перевозки внутри России в условиях внешнего санкционного воздействия. В 2022 году (с апреля по октябрь) авиаперевозчики получили 100 млрд рублей, с ноября 2022-го по конец марта 2023-го правительство выделило на эту меру поддержки еще 25,3 млрд рублей.

Ранее, 21 февраля, сообщалось, что в России пересмотрят субсидии на развитие региональных перевозок, и правительство РФ проработает индексацию предельного уровня субсидии и перечень особо социально значимых региональных маршрутов до 3 тыс. км.

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