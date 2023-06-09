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В Кремле прокомментировали материал WP об угрозе США со стороны Саудовской Аравии

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Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев
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Саудовская Аравия — важный игрок на международных рынках, и государство может самостоятельно принимать решения в вопросе собственной экономической политики. Таким образом в пятницу, 9 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал материал The Washington Post об угрозе Вашингтону со стороны Эр-Рияда.

«Саудовская Аравия — суверенное государство, важный игрок на международных рынках, поэтому государство вполне суверенно может принимать решения касаемо собственной экономики. И вряд ли кому-то, даже США, можно читать нотации, нравоучения, как быть дальше», — указал Песков.

Накануне газета The Washington Post со ссылкой на слитые секретные документы США сообщила, что наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман осенью угрожал разорвать отношения с Вашингтоном и принять жесткие меры экономического характера в ответ на слова главы Белого дома Джо Байдена о последствиях решения королевства сократить добычу нефти.

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Ранее, 5 июня, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США фокусируются на сохранении баланса на нефтяном рынке ради интересов американской экономики после решения Саудовской Аравии сократить добычу.

Первое решение о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки участники ОПЕК+ приняли в октябре 2022 года. Несмотря на энергетический кризис и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники альянса, включая Россию.

Также ряд стран ОПЕК+ (Алжир, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Россия) 2 апреля принял решение снизить добычу нефти. Так, одна только Саудовская Аравия добровольно сократила добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки с мая до конца текущего года.

Еще одно заседание ОПЕК+, на котором было принято решение о сокращении добычи, состоялось 4 июня. Как говорится в коммюнике альянса, такой шаг сделан для достижения и поддержания стабильности рынка нефти, создания долгосрочной предсказуемости.

Директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов сказал «Известиям» 4 июня, что в итоге рынок получил сигнал, что ОПЕК+ продолжает сдерживать цены на нефть. По его словам, это выгодно всем членам ОПЕК+. Он предположил, что цена на нефть постепенно стабилизируется и начнет восстанавливаться к $80 за баррель.

Между тем 4 апреля журнал Newsweek отмечал, что отношения США и Саудовской Аравии находятся под угрозой после принятия решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

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