Реклама
Прямой эфир
Спорт
Экс-футболист ПСЖ рассказал о нежелании Месси тренироваться по графику клуба
Общество
Синоптик назвал сроки наступления купального сезона в Центральной России
Экономика
Названы популярные отрасли на венчурном рынке
Общество
В Роструде напомнили о длинных выходных в связи с празднованием Дня России
Мир
В Киеве ограбили атташе посольства США
Общество
Объем осадков во Владивостоке за сутки побил рекорд 30-летней давности
Мир
Трампу будет инкриминировано нарушение Закона о шпионаже
Культура
Любимова сообщила о передаче «Троицы» в Троице-Сергиеву Лавру после реставрации
Общество
Сотрудники МЧС спасли более 1,5 тыс. жителей Херсонской области
Мир
В США назвали ожидаемыми большие потери ВСУ при контрнаступлении
Мир
Французский полковник назвала изоляцию России серьезной ошибкой Запада
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в акватории Байкала
Сюжет:

WP сообщила об угрозе Саудовской Аравии США после слов Байдена о нефти

WP: Саудовская Аравия пригрозила изменить отношения с США после слов Байдена о нефти
0
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман осенью угрожал разорвать отношения с США и принять жесткие меры экономического характера в ответ на слова президента Джо Байдена о последствиях решения королевства сократить добычу нефти. Об этом 8 июня сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на слитые секретные документы США.

Согласно документам, кронпринц выступил с угрозами в частной беседе после заявления Байдена на фоне высоких цен на энергоносители. Бен Сальман обещал коренным образом изменить американо-саудовские отношения и заставить США пойти на значительные экономические издержки, если они примут меры в ответ на сокращение Саудовской Аравией добычи нефти. Как заявил наследный принц, он не будет в дальнейшем иметь дела с Вашингтоном. Также он пригрозил США «крупными экономическими последствиями».

The Washington Post напомнила, что спустя восемь месяцев после данного сокращения добычи нефти Байден так и не принял никаких мер против Эр-Рияда, а саудовский наследный принц продолжает встречаться с представителями американской администрации высокого ранга.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома сообщил газете, что в администрации «не знают о подобных угрозах со стороны Саудовской Аравии». Отмечается, что США продолжают сотрудничать с Саудовской Аравией «ради продвижения общих интересов и общего стремления к созданию более безопасного, стабильного и процветающего региона, взаимосвязанного со всем миром». По словам представителя Совета национальной безопасности Белого дома, Эр-Рияд является «важным партнером в регионе».

Рост и предложение: как повлияет на рынок решение ОПЕК+ продлить сделку
И скажется ли ограничение нефтедобычи на котировках

Ранее, 5 июня, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США фокусируются на сохранении баланса на нефтяном рынке ради интересов американской экономики после решения Саудовской Аравии сократить добычу.

Первое решение о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки участники ОПЕК+ приняли в октябре 2022 года. Несмотря на энергетический кризис и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники альянса, включая Россию.

Также ряд стран ОПЕК+ (Алжир, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Россия) 2 апреля принял решение снизить добычу нефти. Так, одна только Саудовская Аравия добровольно сократила добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки с мая до конца текущего года.

Еще одно заседание ОПЕК+, на котором было принято решение о сокращении добычи, состоялось 4 июня. Как говорится в коммюнике альянса, такой шаг сделан для достижения и поддержания стабильности рынка нефти, создания долгосрочной предсказуемости.

Директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов сказал «Известиям» 4 июня, что в итоге рынок получил сигнал, что ОПЕК+ продолжает сдерживать цены на нефть. По его словам, это выгодно всем членам ОПЕК+. Он предположил, что цена на нефть постепенно стабилизируется и начнет восстанавливаться к $80 за баррель.

Между тем 4 апреля журнал Newsweek отмечал, что отношения США и Саудовской Аравии находятся под угрозой после принятия решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023