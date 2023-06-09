WP сообщила об угрозе Саудовской Аравии США после слов Байдена о нефти

Наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман осенью угрожал разорвать отношения с США и принять жесткие меры экономического характера в ответ на слова президента Джо Байдена о последствиях решения королевства сократить добычу нефти. Об этом 8 июня сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на слитые секретные документы США.

Согласно документам, кронпринц выступил с угрозами в частной беседе после заявления Байдена на фоне высоких цен на энергоносители. Бен Сальман обещал коренным образом изменить американо-саудовские отношения и заставить США пойти на значительные экономические издержки, если они примут меры в ответ на сокращение Саудовской Аравией добычи нефти. Как заявил наследный принц, он не будет в дальнейшем иметь дела с Вашингтоном. Также он пригрозил США «крупными экономическими последствиями».

The Washington Post напомнила, что спустя восемь месяцев после данного сокращения добычи нефти Байден так и не принял никаких мер против Эр-Рияда, а саудовский наследный принц продолжает встречаться с представителями американской администрации высокого ранга.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома сообщил газете, что в администрации «не знают о подобных угрозах со стороны Саудовской Аравии». Отмечается, что США продолжают сотрудничать с Саудовской Аравией «ради продвижения общих интересов и общего стремления к созданию более безопасного, стабильного и процветающего региона, взаимосвязанного со всем миром». По словам представителя Совета национальной безопасности Белого дома, Эр-Рияд является «важным партнером в регионе».

Ранее, 5 июня, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США фокусируются на сохранении баланса на нефтяном рынке ради интересов американской экономики после решения Саудовской Аравии сократить добычу.

Первое решение о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки участники ОПЕК+ приняли в октябре 2022 года. Несмотря на энергетический кризис и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники альянса, включая Россию.

Также ряд стран ОПЕК+ (Алжир, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Россия) 2 апреля принял решение снизить добычу нефти. Так, одна только Саудовская Аравия добровольно сократила добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки с мая до конца текущего года.

Еще одно заседание ОПЕК+, на котором было принято решение о сокращении добычи, состоялось 4 июня. Как говорится в коммюнике альянса, такой шаг сделан для достижения и поддержания стабильности рынка нефти, создания долгосрочной предсказуемости.

Директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов сказал «Известиям» 4 июня, что в итоге рынок получил сигнал, что ОПЕК+ продолжает сдерживать цены на нефть. По его словам, это выгодно всем членам ОПЕК+. Он предположил, что цена на нефть постепенно стабилизируется и начнет восстанавливаться к $80 за баррель.

Между тем 4 апреля журнал Newsweek отмечал, что отношения США и Саудовской Аравии находятся под угрозой после принятия решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.